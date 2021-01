Proteção Civil faz aviso por causa do frio previsto para o fim-de-semana

A Proteção Civil lançou esta sexta-feira um aviso à população por causa dos efeitos do frio previsto para este fim-de-semana.

A previsão para os próximos dias, até segunda-feira, é de continuação de tempo frio, vento forte no litoral e terras altas, formação de gelo ou geada, em especial no interior e precipitação na região Sul e queda de neve a cotas baixas.

Em função disso, a Proteção Civil alerta para as possíveis consequências destas condições meteorológicas, nomeadamente o risco de “intoxicações por inalação de gases, devido a inadequada ventilação, em habitações onde se utilizem aquecimentos com lareiras e braseiras” e “incêndios em habitações, resultantes da má utilização de lareiras e braseiras ou de avarias em circuitos elétricos”.

Aos automobilistas avisa-se para a “eventual formação de gelo em troços de estradas com ensombramento permanente” e ainda o “aumento do risco associado ao tráfego rodoviário, quer pela queda de neve nas vias, quer pela formação de gelo”.

A instituição avisa ainda para a necessidade de “especial atenção aos grupos populacionais mais vulneráveis, crianças, idosos e pessoas portadoras de patologias crónicas e população sem-abrigo” e avisa que a sensação de frio vai ser maior “pela conjugação da temperatura mínima baixa e do vento intenso”.

Assim, a população deve evitar a exposição prolongada ao frio, mantendo-se bem agasalhada e protegendo especialmente as extremidades.

Aconselha-se ainda “especial atenção aos aquecimentos com combustão (ex.: braseiras e lareiras), que podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbono e levar à morte” e “uma adequada ventilação das habitações, quando não for possível evitar o uso de braseiras ou lareiras”, sendo que estes e outros dispositivos de aquecimento devem ser desligados durante a noite.

Os condutores devem ainda ter cuidado com a possibilidade de formação de gelo na estrada, adotando uma condução defensiva.