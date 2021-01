Montalegre dá 300 mil euros ao setor da restauração

Veja também:

A autarquia de Montalegre disponibiliza 300 mil euros para apoiar o setor da restauração do concelho.

Orlando Alves nota que este “é um ano extraordinariamente difícil” e que “há empresas do setor que têm empregados e que estão com dificuldades em sustentar”.

Defender os empregos e manter os postos de trabalho existentes é, assim, o objetivo do município que, em articulação com Associação Empresarial do Planalto Barrosão, criou o chamado ‘Fundo Covid’.