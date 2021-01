Fim de semana traz recolher obrigatório e proibição de circular entre concelhos

Veja também:

A circulação entre concelhos do continente está proibida entre as 23h00 desta sexta-feira e as 5h00 de segunda-feira, no âmbito das medidas divulgadas pelo Governo para conter a Covid-19, após a escalada de novos casos nos últimos dias.

As exceções para circular estão relacionadas com questões de saúde ou de “urgência imperiosa”.

Além desta medida, os habitantes de 253 concelhos do continente estão também sujeitos ao recolher obrigatório no sábado e no domingo a partir das 13h00 e até às 5h00 do dia seguinte.

Desta última restrição apenas estão livres 25 municípios, que são considerados como tendo um risco moderado de contágio por Covid-19 - o grau mais baixo da classificação de quatro níveis utilizada pelo Governo -, por terem um rácio inferior a 240 novos casos por 100 mil habitantes em duas semanas.

A nova lista de municípios do continente, distribuídos por nível de risco de contágio, inclui 56 concelhos considerados como tendo um risco extremo de contágio, outros 132 concelhos como estando em risco muito elevado e 65 em risco elevado.

Estas medidas seguem-se à renovação, na quarta-feira, da declaração do estado de emergência pelo Presidente da República, válida até ao próximo dia 15, com provável prorrogação após esta data.

António Costa revelou ainda que o Governo admite adotar medidas ainda mais restritivas já na próxima semana, mesmo antes da renovação da declaração do estado de emergência, caso os números de novos casos continuem a aumentar.