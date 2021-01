Nápoles. Doentes evacuados depois do colapso do parque de estacionamento de hospital

O colapso parcial do parque de estacionamento do Ospedale del Mare, em Nápoles, no sul de Itália, obrigou à evacuação de seis pacientes assintomáticos que se encontravam internados numa unidade para doentes com Covid-19.

O incidente ocorreu por volta das 06h30 locais desta sexta-feira, 05h30 em Portugal.

O buraco com cerca de dois mil metros quadrados de diâmetro e 20 metros de profundidade engoliu três viaturas, mas, de acordo com os bombeiros locais, não há registo de feridos ou de vítimas mortais.

Por causa deste incidente, o fornecimento de energia elétrica foi temporiamente interrompido.

“Só um milagre impediu uma tragédia”, reconheceu o presidente da Associação Noi Consumatori, citado pela agência de notícias ANSA.

“Quem vai pagar os danos e garantir a segurança no futuro? É preciso evitar futuros transtornos aos pacientes e os cidadãos exigem garantias”, sublinhou.

Citada pela estação de televisão CNN, a Polícia de Nápoles refere que o Ministério Público já nomeou uma comissão de peritos para apurar as causas deste colapso que, aparentemente, terá sido provocado por infiltrações de água, devido às fortes chuvas das últimas duas semanas na região de Nápoles.

O governador da região da Campânia, Vincenzo De Luca, coordenou uma inspeção à zona do acidente e confirmou que o colapso teve origem num "problema hidrológico".

"Vamos, agora, proceder a um levantamento geológico e ver como estão outras zonas da região", assegurou.