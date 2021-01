Inglaterra e Escócia vão exigir teste negativo para entrada nos países

O Governo britânico explicou que está a trabalhar com as autoridades do País de Gales e da Irlanda do Norte para aplicar esta medida, enquanto o executivo escocês indicou que espera adotá-la em breve.

De acordo com o ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, todos os passageiros que entrem em Inglaterra de avião, comboio ou barco devem apresentar teste negativo, que deve ser feito 72 horas antes do início da viagem, caso contrário, serão obrigados a pagar uma multa de 553 euros (500 libras).

De acordo com a agência Reuters, a Alemanha está a considerar suspender voos para mais países, incluindo Irlanda, devido a preocupações com a nova variante da Covid-19.

O gabinete da chanceler alemã, Angela Merkel, pode vir a discutir regras similares àquelas aplicadas ao Reino Unido numa reunião já na próxima semana. As regras entrariam em vigor de forma imediata.

Há algumas semanas, o Governo britânico suspendeu os voos diretos da África do Sul devido ao aparecimento de uma nova variante do coronavírus que pode ser mais virulenta do que a detetada no ano passado, no sudeste de Inglaterra.

"Já temos medidas significativas para evitar casos de Covid-19 importados, mas com as novas variantes a aparecer internacionalmente, temos de tomar mais precauções", disse Shapps em comunicado.