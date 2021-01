EUA. Mike Pence recusa acionar 25.ª emenda e segura Trump na Casa Branca

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, anunciou esta quinta-feira que não vai recorrer à 25.ª Emenda para afastar Donald Trump da presidência.

De acordo com o jornal New York Times, que cita fonte próxima de Pence, trata-se de uma posição que ainda não é oficial e que surge depois da presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, ter pedido a Mike Pence que acionasse a emenda na sequência dos tumultos vividos esta quarta-feira no Capitólio.

Também do lado do Partido Republicano, o senador Chuck Schumer pediu que seja acionado um processo de destituição para retirar Trump da presidência, ainda antes da tomada de posse de Joe Biden, marcada para dia 20 de janeiro.

“O que aconteceu no Capitólio foi uma insurreição contra os EUA incitada pelo Presidente. Este Presidente não deve continuar no cargo nem um dia mais”, justificou o senador republicano, acrescentando que “a remoção deve ser feita da forma mais rápida e eficaz possível - e pode ser feita ainda hoje - se o vice-presidente invocar de imediato a 25.ª emenda. Se o vice-presidente e o gabinete se recusarem a tomar uma posição, o Congresso deve unir-se para destituir o presidente.”

Esta quarta-feira, centenas de manifestantes pró-Trump interromperam a sessão de certificação dos resultados eleitorais que confirmou Joe Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos.

Na sequência dos incidentes, quatro pessoas morreram e mais de 50 foram detidas.