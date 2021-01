Bruxelas garante mais 300 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech

Veja também:

Numa conferência de imprensa em Bruxelas, Von der Leyen explicou que a Comissão Europeia negociou a extensão do contrato com a Pfizer e BioNTech, à qual já adquirira 300 milhões de doses da vacina, permitindo assim duplicar esse número.

“Com o novo acordo poderemos comprar um total de até 300 milhões de doses adicionais da vacina da BioNTech/Pfizer. Por outras palavras, isto permitirá duplicar o montante das doses da BioNTech/Pfizer", indicou a presidente do executivo europeu.



Salientou ainda que 75 milhões destas doses adicionais estarão disponíveis "já a partir do segundo trimestre", sendo as restantes entregues no terceiro e no quarto trimestres.

Com as vacinas da Pfizer e BioNTech já garantidas, associadas às 150 milhões de doses da vacina desenvolvida pela farmacêutica Moderna - a segunda a ser aprovada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) e pela Comissão para utilização na UE -, Bruxelas já garantiu assim "um número de doses que permite vacinar 380 milhões de europeus, mais de 80% da população europeia", sublinhou Von der Leyen.

"Temos muitos projetos para o ano de 2021 e isso é particularmente verdadeiro para a reconstrução económica. Mas tudo isso pressupõe que vamos conseguir vencer a pandemia. Para tal, devemos vacinar o maior número de europeus e europeias o mais rapidamente possível. E por isso é que estou feliz com este desenvolvimento muito positivo hoje", afirmou.

Von der Leyen reiterou que "outras vacinas se seguirão nas próximas semanas e meses".

"Esta carteira de vacinas permitiria à UE não só cobrir as necessidades de toda a sua população, mas também fornecer vacinas aos países vizinhos", avança a Comissão Europeia em comunicado oficial.



A presidente da Comissão Europeia mostra-se muito satisfeita com este acordo, mas esclarece que os estados-membro não estão autorizados a negociar individualmente com as farmacêuticas.