Biden agradece ausência de Trump na sua tomada de posse

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, congratulou-se esta sexta-feira com a decisão de Donald Trump de não comparecer na cerimónia da sua tomada de posse, marcada para 20 de janeiro.



"É uma boa decisão", afirmou o democrata, acrescentando que o vice-presidente, Mike Pence, será "bem-vindo".

As declarações de Joe Biden aconteceu na ressaca da invasão do Capitólio por um multidão de apoiantes de Donald Trump, o Presidente cessante que não aceita a derrota e repete, sem provas, as acusações de fraude eleitoral.

Os congressistas do Partido Democrata na Câmara dos Representantes dos EUA tencionam já na próxima segunda-feira com um pedido de destituição de Donald Trump.



Questionado sobre essa possibilidade, o Presidente eleito, Joe Biden, considera que Trump não tem condições para ocupar o cargo há muito tempo, mas cabe ao Congresso decidir sobre o "impeachment".

O Congresso ratificou na quinta-feira a vitória de Biden nas eleições presidenciais de novembro, na última etapa antes de ser empossado em 20 de janeiro.

O vice-Presidente, o republicano Mike Pence, validou o voto de 306 grandes eleitores a favor do democrata contra 232 para o republicano Donald Trump, no final de uma sessão das duas câmaras, marcada pela invasão de apoiantes do Presidente cessante.