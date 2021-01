Treinador do Nacional admite que “era difícil fazer melhor”

O treinador do Nacional, Luís Freire, considera que era “difícil fazer melhor” no embate com o líder Sporting, que os leões venceram por 2-0, num jogo disputado em condições adversas.



“O relvado é igual para as duas equipas e nós tentámos ao máximo entrar neste jogo, sabendo que do outro lado estava o primeiro classificado”, disse o técnico dos madeirenses no rescaldo da partida a contar para a 13ª jornada do campeonato.

Luís Freire lamenta o primeiro golo sofrido pela sua equipa em cima do intervalo (da autoria de Nuno Santos), numa primeira parte que considera ter sido “de equilíbrio total”.

Num jogo disputado com muita chuva, vento e lama, o Sporting entrou para o segundo tempo em vantagem no marcador e ampliou já nos descontos, por Jovane Cabral.

“Queríamos ser mais fortes na segunda parte, mas acabámos por não conseguir chegar ao empate. Quando o jogo está a terminar, o Sporting desequilibra e faz o segundo golo. Penso que o jogo é desequilibrado pelo primeiro golo”, argumenta o treinador do Nacional.

Para Luís Freire, os seus “jogadores terminaram o jogo exaustos, foram grandes guerreiros” e “era difícil fazer melhor”.

“Nós jogamos e treinamos muitas vezes assim. Já tivemos voos cancelados, estamos habituados a este vento e temos sempre de jogar”, rematou o técnico dos madeirenses.

Com esta vitória por 2-0, o Sporting mantém a liderança do campeonato, com 35 pontos em 13 jornadas, enquanto o Nacional ocupa a 11.ª posição, com 13 pontos.