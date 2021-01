Pako Ayestarán: "Benfica tem muita qualidade fora e dentro de campo"

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, deixa elogios à qualidade do Benfica, após a derrota por 2-0, e diz que o resultado "dependeu de detalhes".

"Sabíamos da dificuldade deste jogo. É uma equipa que tem muita qualidade fora e dentro de campo. É a equipa com mais posse de bola do campeonato. No primeiro tempo, optamos por ordem, disciplina e trabalho, com solidariedade e a fechar linhas de passe ao Benfica. Dependíamos de transições ofensivas", diz, antes de continuar.

"Foi pena a falta de concentração no momento da lesão do Mário González, que resultou no primeiro golo. Depois apostamos mais na qualidade no segundo tempo. Ter um pouco mais de bola no meio-campo, creio que conseguimos. Tivemos oportunidades para equilibrar o jogo", disse, à Sport TV.

O técnico basco, questionado sobre se a equipa do Tondela está talhada para causar dificuldades aos grandes, diz que a sua formação pode bater-se com qualquer clube da I Liga.

"Digo aos jogadores que podemos competir contra qualquer equipa se estivermos a cem por cento. O resultado depende de muitos detalhes. Hoje competimos mas o Benfica teve mais ocasiões, remates e posse de bola. Mesmo assim, tivemos boa chance para empatar o jogo. A qualidade do Benfica fez a diferença", atira.