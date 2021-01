Os bastidores do sucesso do projeto Santa Clara

Diogo Boa Alma é o diretor-desportivo do Santa Clara desde 2015 e um dos principais responsáveis pelo clube que regressou à I Liga e tem batido recordes época atrás de época. A base do sucesso é o "ambiente familiar" vivido no clube e a política de recrutamento adaptada a "um dos cinco menores orçamentos do campeonato".

Em entrevista a Bola Branca, o dirigente de 38 anos explica que trabalha as contratações com muita antecedência, condição necessária para a construção de um plantel competitivo. Mal termina o mercado de transferências, Boa Alma começa a preparar o seguinte.

"Esta época, tínhamos jogadores que já estavam contratados há algum tempo, gostamos de fazer por antecedência. Uma janela fecha e nós já estamos a trabalhar na próxima. A janela de janeiro já vem sido trabalhada há bastante tempo. Fechando em janeiro, pensamos já na próxima época, perspetivando as saídas possíveis, o que poderemos decidir em jogadores em final de contrato, alguns ativos que podem ser transferidos. Preparamos logo o que poderá ser a janela de verão. Alguns atletas já estavam contratados ainda antes da equipa técnica ser escolhida", explica.

O Santa Clara é "seguramente um dos cinco ou seis clubes com orçamento mais baixo da Liga", segundo Boa Alma, que explica como encontra jogadores para a construção do plantel.

"Temos de olhar para divisões secundárias ou para mercados alternativos, podendo potenciá-los e fazer mais-valias com as suas vendas e fazer o clube crescer, aos poucos. As soluções que estão identificadas pelo clube são passadas ao treinador e, em conjunto, fazemos a escolha de qual delas é melhor para o clube", explica.

Scouting dificultado e as medalhas de Boa Alma

Sendo um clube açoriano, o processo de observação de jogadores é dificultado. O Santa Clara não conta com um departamento de scouting, mas sim com vários colaboradores no continente, que vão dando pareceres a Boa Alma dos jogadores referenciados.

"Temos alguns colaboradores no continente, fazem observação 'in loco' de alguns atletas, sobretudo de divisões secundárias. Temos uma rede de contactos que nos vai fazendo o favor de avaliar atletas que temos referenciados", explica.

A garantia é que "nenhum jogador chega ao Santa Clara" sem ter sido observador em cerca de 15 jogos. No processo final, Diogo Boa Alma viaja para observar, ao vivo, os pretendentes.

"No processo final, estarei presente para os avaliar presencialmente, em um ou dois jogos, apesar de já ter visto muito jogo do atleta nas plataformas que hoje em dia existem", destaca.

Os Açores estão a cerca de 1.500 quilómetros de distância de Portugal continental, no meio do Oceano Atlântico. Ser um clube localizado num arquipélago "já dificultou" mais para convencer jogadores. A qualidade de vida superior e um clube com boa reputação convence a maioria dos ateltas.

"Os jogadores começam a passar a mensagem que se vive muito bem nos Açores. É um paraíso, e eu sou insuspeito, porque sou lisboeta e não sou açoriano. Pesa na decisão do atleta vir para longe da família quando tem outros clubes interessados mais perto de casa. As pessoas sabem que o clube é sério, cumpridor, honesto, e terão condições para se valorizar. Por aí, não interfere. Na logística, não diária, mas de jogo, interfere, porque temos de viajar de avião, mas às vezes apontamos isso como desvantagem, mas pode pesar mais para os clubes do Algarve, que fazem deslocações de oito e nove horas de autocarro. Vamos de avião, são duas horas", diz, a Bola Branca.

Com a recente saída de Thiago Santana e a de Zaidu Sanusi, o Santa Clara fez duas grandes vendas em 2020, um passo importante para reduzir a dívida deixada pela antiga direção.

"O objetivo é ir fazendo estas vendas com a valorização dos ativos. É o que pretendemos que seja o Santa Clara, com sucesso desportivo, mantendo-se na I Liga, e com valorização de ativos permanente. Não falamos de uma exuberância a nível financeiro, porque o Santa Clara tinha uma dívida que herdou do passado e que tem de ir resolvendo aos poucos. Tentamos chegar ao fim de um próximo mandato com dívida zero e construir as próprias estruturas de treino e é um passo importante que o clube tem de dar", explica.

As vendas mais sonantes foram Fernando Andrade, Zaidu, Kaio Pantaleão e, agora, Thiago Santana: "Nestes anos de I Liga só em janeiro do ano passado é que não fizemos venda e por opção própria. Em janeiro da primeira época, vendemos o Fernando Andrade, no final da temporada saiu o Kaio Pantaleão para o Krasnodar. Em janeiro não saiu ninguém, no verão o Zaidu, e agora o Santana".

Estas transferências para clubes de maior dimensão e o sucesso desportivo dos antigos jogadores do Santa Clara são "medalhas" que orgulham Boa Alma.

"Costumo dizer que são as minhas medalhas, vermos o Fernando, que recrutamos na II Liga, a jogar na Liga dos Campeões e a ser fundamental contra a Roma, o Zaidu eleito para o melhor onze da fase de grupos da Champions quando estava há um ano e pouco no Mirandela, o Kaio a ser titular no Krasnodar quando o fomos buscar à Ferroviária que não tinha divisão, só jogava o Paulistão. Para nós, é motivo de orgulho ver que estes atletas que vinham de condições precárias, deram o salto e resolverem o seu futuro financeiramente para si e para as famílias. É o reconhecer que o trabalho está a ser bem feito e que temos de continuar", diz.