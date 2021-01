Nacional-Sporting. "Previsões apontam para melhoria significativa do tempo durante a tarde"

Vítor Prior, delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê uma melhoria significativa das condições do estado de tempo para o Funchal esta sexta-feira, dia para que ficou adiado o jogo entre Nacional e Sporting, a contar para a I Liga.

Em declarações a Bola Branca, o responsável explica que ainda se poderão fazer sentir aguaceiros devido à passagem da depressão Filomena, mas nada comparado às condições de quinta-feira, que levaram ao adiamento da partida.

"Os últimos dados apontam para uma melhoria significativa durante esta tarde, no que diz respeito a precipitação e vento. Há ainda muita instabilidade associada à depressão que influenciou o tempo aqui na Madeira ontem e poderão ocorrer aguaceiros até ao fim do dia, principalmente nas zonas mais altas do Funchal. O vento será de norte, com rajadas a chegar aos 50 km/h, tudo bem diferente do que foi ontem", explica.

Face a estas condições, Vítor Prior considera que há condições para que o jogo se realize, mas perspetiva momentos do habitual nevoeiro sentido na Choupana.

"Provavelmente sim [há condições para se jogar]. O que pode ocorrer é a redução de visibilidade momentaneamente em períodos curtos associados a aguaceiros", explica.

O mau tempo provocado pela passagem da depressão Filomena pela Madeira, com chuva e vento fortes, obrigou Manuel Mota, árbitro principal, a adiar a partida, ao fim de meia hora de espera.