Lucas Piazón pode trocar o Rio Ave pelo Braga

O Sporting de Braga estará a negociar com o Chelsea a contratação de Lucas Piazón, segundo o jornal "O Jogo".

O clube inglês terá feito regressar o médio brasileiro de 26 anos, que ainda foi utilizado no jogo contra o Paços de Ferreira, tendo feito 5 minutos. Esta época, o brasileiro tem menor utilização, tendo apontado dois golos em 12 minutos disputados.

Na última época, com Carlos Carvalhal no comando técnico, apontou quatro golos em 23 jogos disputados e pode agora reencontrar o antigo treinador no Sporting de Braga, onde pode mudar-se em definitivo.

O médio formado no São Paulo conta com passagens pelo Málaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham e Chievo.