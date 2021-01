Famalicão confirma contratação Alexandre Guedes

O Famalicão confirmou a contratação do avançado Alexandre Guedes, que reforça o clube em definitivo, proveniente do Vitória de Guimarães, no negócio que vê Rúben Lameiras seguir no sentido oposto, tal como a tal como a Renascença tinha confirmado.

Guedes, de 26 anos, é ponta de lança e chegará a Famalicão para render Dyego Sousa, que terminou o período de empréstimo no clube. O avançado chegou a Guimarães em 2018/19 depois de três temporadas ao serviço do Desportivo das Aves, onde se destacou maioritariamente na II Liga e onde foi decisivo na final da Taça de Portugal, contra o Sporting, em 2018, quando apontou os dois golos da conquista.

Ao serviço do Vitória de Guimarães apontou dez golos em 42 jogos disputados. Sem espaço no Vitória, seguiu emprestado para o Japão, onde apontou cinco golos em 26 jogos pelo Vegalta Sendai.

Terminado o período de cedência, Guedes regressa agora a Portugal, onde seguirá carreira no Famalicão, que conta com Rubén Del Campo, Leonardo Campana, Marcello Trotta e Anderson Oliveira para a frente de ataque.

Guedes assina contrato de três épocas, até 2024, e explica os motivos que o convenceram a assinar pelo Famalicão.

"Já acompanho o Futebol Clube de Famalicão há muito tempo. Tem um projeto aliciante e considero ser um excelente clube para progredir na carreira. Prometo dedicação e golos para colocar a equipa nos lugares que teve na temporada passada", afirmou.