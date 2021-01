Braga contrata médio formado no Manchester United

O Sporting de Braga anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Dion McGhee, médio inglês formado no Manchester United.

O jogador criativo, de 20 anos, que estava sem clube, depois de terminar conrato com os "red devils", chega ao Braga a custo zero e assina contrato válido até ao final da presente época, com mais três de opção.

Em declarações ao site oficial, do Braga, Dion McGhee garante que se adapta a diferentes posições e que, apesar de ter "olhos para a baliza", também gosta de fazer assistências para os seus companheiros.

"Passei muitos anos no Manchester United, clube onde aprendi muito e me desenvolvi como jogador e como pessoa. Agora quero mostrar tudo isso aqui no SC Braga", afirmou o médio-ofensivo.

McGhee escolheu o Sporting de Braga "porque é um grande clube, com muita história". Agora, espera "fazer muitos jogos, não sofrer lesões e dar tudo para chegar à equipa principal", treinada por Carlos Carvalhal.

Dion McGhee fez toda a formação no Manchester United, durante mais de 14 anos, com que terminou a ligação na temporada passada. Ou seja, não soma minutos de competição há cerca de seis meses.