Pacheco diz que Jesus tinha a obrigação de perceber há muito que a equipa não está bem

António Pacheco, antigo jogador do Benfica, não esconde a deceção pelo momento exibicional do Benfica. As águias recebem esta sexta-feira o Tondela, para a jornada 13 da I Liga, depois de na ronda anterior terem empatado nos Açores e, com isso, sido apanhadas pelo FC Porto na tabela do campeonato.

Em entrevista a Bola Branca, o ex-extremo encarnado admite que "enquanto benfiquista, sinto-me um pouco dececionado porque as expectativas eram boas".

"O Benfica investiu bastante. Foi buscar um treinador profundo conhecedor do clube e do futebol português. E quando tudo fazia prever uma temporada mais regular, pelo menos do ponto de vista exibicional, e com mais qualidade, as 'coisas' não estão a correr assim", explica, antes de continuar.

No entanto, o antigo jogador recorda que o FC Porto, "equipa que é classificada com adjetivos bons", tem os mesmos pontos do que o Benfica.

"Se fizermos uma comparação, legítima, o Benfica - com uma parte exibicional muito aquém do que muita gente esperaria - tem o mesmo número de pontos do FC Porto, cuja equipa é classificada com inúmeros adjetivos bons -, portanto não é uma catástrofe. Pelo menos na classificação. Mas há que reconhecer que as espectativas estão aquém, depois da chegada de um treinador de sucesso e de internacionais de qualidade", reforça.