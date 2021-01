Manta Santos aprova Rodrigo Pinho no Benfica. "É normal o patamar que está a atingir"

Nuno Manta Santos, antigo treinador do Marítimo, aprova a transferência de Rodrigo Pinho para o Benfica, depois de ter treinado o jogador na temporada passada. Em declarações a Bola Branca, o técnico de 42 anos fala de um jogador "inteligente" e com "força emocional" para ultrapassar as adversidades.

O técnico recorda a passagem pelo Marítimo, que começou com Rodrigo Pinho arredado na equipa sub-23 devido a "um problema interno".

"Quando comecei no Marítimo, o Rodrigo estava nos sub-23 porque havia um problema para resolver internamente. Depois de uma conversa com o presidente e atleta, o Rodrigo voltou para a A. Começou a trabalhar connosco e naturalmente ganhou o seu espaço e começou a fazer golos. Pela sua personalidade, caráter, qualidade técnica e tática e inteligência que mostrou, acho normal o patamar que está agora a atingir", explica.

Rodrigo Pinho é um avançado esquerdino com uma capacidade de finalização muito acima da média e que cria muitas oportunidades.



"Tem uma capacidade de finalização a cima da média e vê-se pelas oportunidades que tem tido e a eficácia no remate, principalmente com o pé esquerdo, pela forma como encontra caminho para a finalização e se movimenta no espaço", explica.

Rodrigo Pinho leva 12 golos em 14 jogos, esta época. É o melhor marcador do Matítimo, naquela que já é a melhor época da carreira. Formado no Bangu, Pinho chegou ao Marítimo ao 2017, proveniente do Sporting de Braga. Tem 36 golos em 111 jogos pelos insulares.

Manta Santos destaca a capacidade emocional de Pinho para reagir às adversidades: "Pelo tempo que trabalhei com ele e pelo processo que decorreu na altura, é um jogador forte, equilibrado e consegue, perante as adversidades, dar uma resposta muito positiva".