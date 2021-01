Famalicão cancela carnaval

Veja também:

A autarquia de Vila Nova de Famalicão acaba de cancelar a habitual noite de carnaval, que atrai todos os anos milhares de foliões à cidade.

“A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão não irá promover o evento, que é uma das marcas mais fortes do município, dada a situação epidemiológica que se vive no país”, informa a autarquia em comunicado.

Também não haverá o tradicional desfile do carnaval infantil, assim como a festa do carnaval sénior.

De acordo com o autarca Paulo Cunha, “tendo em conta o atual contexto da pandemia, não é possível ao município assegurar o cumprimento das regras de prevenção da Covid-19 estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde, nomeadamente no que diz respeito ao distanciamento social e à interdição de ajuntamentos”.

A decisão de cancelar os festejos é “uma resposta à necessidade de protegermos a população, salvaguardando a sua saúde”, acrescenta.

O carnaval de Famalicão afirmou-se sempre como “único e genuíno”, surgindo da participação espontânea da população e celebrou-se sempre na noite de segunda para terça-feira de carnaval.

O evento que começou nos anos 80, com um grupo de foliões famalicenses, “não parou mais de crescer e tornou-se um fenómeno nacional. Os bares e cafés juntaram-se à festa com os seus DJ’s e a autarquia sempre deu todo o apoio logístico e decorativo, vestindo as ruas a rigor e promovendo um programa musical”, recorda a autarquia.

Após mais 40 anos de “folia genuína”, o evento em 2021 foi cancelado, devido à pandemia de Covid-19.