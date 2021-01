Sporting pode desviar Iuri Medeiros do Sporting de Braga

O Sporting tem a possibilidade de travar a transferência, em definitivo, de Iuri Medeiros para o Sporting de Braga. De acordo com o jornal "Record", os leões têm direito de preferência sobre o seu antigo jogador, que pertence aos quadros do Nuremberga.

Iuri Medeiros está a fazer uma época convincente e a aposta de relançamento da carreira está a dar frutos. O Braga prepara-se para exercer o direito de opção que consta do acordo de cedência celebrado com o Nuremberga, num valor a rondar os 1,5 milhões de euros, mas o Sporting, avança o "Record", tem três dias para igualar a oferta dos minhotos.

Esta temporada, Iuri Medeiros, de 26 anos, tem quatro golos, em 21 jogos. Formado no Sporting, o açoriano nunca se fixou na equipa principal. Destacou-se na equipa, teve bons desempenhos nas cedências a Arouca, Moreirense e Boavista, mas quando regressou a Alvalade para integrar o plantel principal, em 2017/18, não foi muito utilizado e a meio da temporada foi emprestado ao Génova.

Manteve-se nos italianos na temporada seguiinte, mas em janeiro mudou de ares e assinou pelo Legia de Varsóvia. Três golos, em 15 jogos, na Polónia motivaram investimento do Nuremberga. Os alemães, acabados de descer à segunda divisão, investiram cerca de 3 milhões de euros na compra do passe do jogador.

Depois de uma temporada marcada por algumas lesões, Iuri deixou a Alemanha e assinou pelo Braga.