Uma jornada curiosa

Os três primeiros da classificação não vão ter pela frente equipas da primeira linha, sendo portanto lógico que se lhes atribua genericamente a maior dose de favoritismo.

Só que a surpresa está muitas vezes escondida atrás da porta, o que nos obriga a conceder aos seus adversários capacidade para conseguirem reverter essa ideia.

A começar por esta quinta-feira, teremos na Choupana, no Funchal, um compromisso destinado a colocar o atual primeiro classificado em dificuldade.

Os leões tiveram ontem uma viagem atribulada até à capital madeirense, e no subconsciente dos jogadores esse factor pode ter gerado perturbação.

A única equipa invicta no campeonato, que vem de uma vitória importante frente ao Sporting de Braga, que pode ter contribuído para fortalecer a sua crença, está neste momento bem por cima do Nacional, e por isso tem obrigação de ganhar. Ver-se-à do que é capaz.

Amanhã, Sport Lisboa e Benfica e Futebol Clube do Porto entram em ação em circunstâncias diferentes.

Os lisboetas têm neste jogo com o Tondela, como tem acontecido com outros, uma verdadeira prova de fogo. E o adversário poderá até ser incómodo se a equipa de Jorge Jesus voltar a cometer os mesmos erros que deixou à vista nos Açores. Daí que este desafio, no estádio da Luz, e o seu desfecho, possam vir a tornar-se muito importantes para o futuro imediato das águias.

Quanto aos portistas, vão a um terreno fora de portas crentes que esperam encontrar uma equipa diferente da temporada anterior.

Hoje, o Famalicão projeta outra imagem, bem diferente, a sua capacidade é mais reduzida, alguns dos seus jogadores tidos então como fundamentais, já disseram adeus há muito tempo.

E a derrota então infligida aos dragões, (2-1), dificilmente deverá repetir-se.

Rebuscando uma velha ideia, segundo a qual as camisolas, só por si, não ganham jogos, só pode esperar-se empenho e entrega para que os considerados grandes não saiam frustrados de uma jornada para a qual partem como grandes favoritos.