Sérgio reage ao processo disciplinar. "Não posso dar as minhas sugestões"

Sérgio Conceição queixa-se de "não poder dar as suas sugestões" para melhorar o futebol português, depois de lhe ter sido instaurado um processo disciplinar, na sequência de declarações a 3 de outubro, antes do jogo contra o Marítimo, para a I Liga.

Na altura, o técnico do FC Porto desvalorizou a importância de cartões amarelos mostrados por queimar tempo no período de descontos: "Não quero que mostrem amarelos aos nossos adversários nessa altura, não vale a pena".

Questionado em conferência de imprensa sobre uma reação ao processo disciplinar, Sérgio explica que na UEFA costuma dar as suas sugestões, mas em Portugal tal não lhe é permitido, considera.

"Não posso comentar. Não posso dar uma sugestão, foi uma opinião do que acho que é benéfico para o futebol português, em função das reunião que temos entre treinadores na UEFA, onde se colocam essas situações para serem debatidas. Mas aqui não posso dar as minhas sugestões, não as posso dar", reagiu.