Sérgio Conceição e o Famalicão. "O líder do campeonato passou lá dificuldades"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, espera muitas dificuldades do jogo em casa do Famalicão, na sexta-feira, e recorda que o Sporting, líder do campeonato, não conseguiu garantir os três pontos no jogo em casa do Famalicão.

"Tudo depende do que fizermos em campo. Temos o exemplo do líder do campeonato que já lá foi e passou dificuldades. A responsabilidade do Famalicão pode ser menor do que nouitros jogos e tira-lhes pressão e há a motivação de jogar contra o campeão nacional. As dificuldades vão estar presentes no jogo, mas são maiores ou menos consoante o que fizermos", disse, em conferência de imprensa.

Os dragões são agora segundos classificados da I Liga, com os mesmos pontos do que o Benfica, mas Sérgio desvaloriza essa estatística, uma vez que o primeiro lugar continua à mesma distância.

"É igual, olhamos para o primeiro lugar e é preciso ganhar, a começar por amanhã. Estamos aos mesmos pontos de distância para o primeiro do que estavamos na semana passada e temos de encurtar essa distância", diz.

O FC Porto perdeu em Famalicão na última temporada, mas esse resultado não entrou na preparação dos dragões para o jogo de sexta-feira. Sérgio aborda as muitas saídas nas duas equipas e até fala de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, para elogiar a "ginástica" que os clubes portugueses precisam de fazer para gerir os plantéis.

"Não tivemos um resultado positivo lá, mas isso não entrou na preparação. As equipas mudam, eles tiveram muitas mudanças e nós também. Por si só, é o sinónimo da qualidade dos treinadores portugueses. Lembro-me de dar os parabéns ao Abel Ferreira, que pode chegar à final da Libertadores. Mostra que é preciso ter criatividade para gerir estas situações. Há mais jogadores que são vendidos do que os que entram com a mesma qualidade. Este é um jogo diferente, ambiente diferente. momentos diferentes", explica.

Ciclo de jogos difícil

O FC Porto vai para o segundo de sete jogos no mês de janeiro, um ciclo de partidas difícil, que se segue a um calendário igualmente apertado em dezembro.

"A equipa está focada, tivemos um ciclo difícil em dezembro e tem de ser agora olhado da mesma forma. Temos de focar os jogadores em cada momento. Não podemos pensar e preparar dois jogos. Não existe preparação a médio prazo. É falso quando se diz que vamos gerir neste jogo para o próximo", termina.

O Famalicão-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 21h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.