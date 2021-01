Pepe continua em dúvida. "Não é a pensar no Benfica, certamente"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, mantém a dúvida em relação à utilização de Pepe no próximo jogo, contra o Famalicão, mas garante que a sua utilização, ou não, nada tem a ver com o jogo contra o Benfica, que se avizinha.

Em conferência de imprensa, o técnico foi questionado se ponderava poupar Pepe para o clássico contra o Benfica, a 15 de janeiro, daqui a duas jornadas.

"O Pepe está melhor, vamos ver até à hora do jogo se é possível usá-lo, mas não será a pensar no Benfica certamente. É só por causa do estado físico do jogador, não se prever como estará daqui a sete ou 10 dias", explica.

Pepe sofreu uma contratura no músculo solear da perna direita no jogo contra o Vitória de Guimarães, e falhou o jogo contra o Moreirense.

Mercado fica à porta

Sérgio voltou a ser questionado sobre o futuro de Felipe Anderson, numa altura em que se especula um regresso ao West Ham. O treinador "conta com o jogador" enquanto este estiver no Olival.

"Está no grupo de trabalho e enquanto aqui estiver conto sempre com o jogador. De mercado não falo, temos coisas mais importantes para falar do que do mercado", explica.

O treinador foi igualmente questionado sobre Shoya Nakajima, que tem sido associado a uma saída para o Al Ain: "Estão sempre a falar do Nakajima, entre outros. Não vale a pena falar porque estamos a falar de mercado e não falo disso. Não é a hora nem local apropriado", termina.

O Famalicão-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 21h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.