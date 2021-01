FC Porto empresta Nakajima ao Al Ain

Shoya Nakajima vai ser emprestado ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, segundo avança a SIC Notícias.

A cedência do japonês é válida até ao final da época. O clube treinado por Pedro Emanuel fica com opção de compra de 40 milhões de euros.

Shoya Nakajima chegou ao FC Porto no verão de 2019, a troco de 12 milhões de euros por 50% do passe. No momento em que começava a jogar mais, chegou a pandemia da Covid-19 e, depois de se ter recusado a regressar aos treinos, depois da paragem, foi afastado da equipa. No entanto, no início desta época, foi perdoado e reintegrado.

O internacional japonês, de 26 anos, chegou a jogar com alguma regularidade, esta temporada, mas cedo desapareceu das escolhas de Sérgio Conceição. Agora, ruma aos Emirados Árabes Unidos.

Nakajima deixa o Dragão com um golo e quatro assistências em 37 jogos. Ajudou o FC Porto a conquistar um campeonato e uma Taça de Portugal.