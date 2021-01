PSD vai avançar com queixa no Ministério Público contra António Costa

O PSD anuncia que tenciona apresentar uma queixa crime contra o Primeiro-Ministro, António Costa, junto do Ministério Público.

Em causa as declarações do chefe do Governo que, questionado, esta quinta-feira, sobre a polémica em torno da escolha do procurador José Guerra, acusou Paulo Rangel, Miguel Poiares Maduro e Ricardo Batista Leite de estarem envolvidos numa campanha para denegrir a imagem do país durante a presidência portuguesa da União Europeia.

Numa nota enviada às redações, a Comissão Política Permanente do PSD classificou como “graves” e reveladoras de “claro desespero” as afirmações de António Costa.

“Ao afirmar a existência de uma campanha contra o nosso país, sem justificação ou fundamentação, [as afirmações] revelam sem margem para dúvida um exercício delirante e inaceitável das funções de Primeiro-Ministro”, pode ler-se.

Para os sociais-democratas, “a acusação individualizada (repete-se, sem qualquer fundamento) de três destacados militantes do PSD, agrava essa irresponsabilidade e justifica a apresentação de uma queixa crime contra o Primeiro-Ministro, junto do Ministério Público”.

Na mesma nota, a Comissão Política Permanente do PSD defende que o posicionamento assumido por António Costa visa “desviar as atenções do real problema, que consiste numa grave conduta da Sra. Ministra da Justiça, ao mentir, em diversas circunstâncias, sobre o dossier de nomeação do representante português na Procuradoria Europeia; e da cumplicidade do Sr. Primeiro-Ministro ao não a demitir e, assim, lhe garantir um apoio político, que demonstra que a mentira é matéria que, em nada, o incomoda”.