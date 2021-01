Covid-19: Costa começa a receber partidos na sexta-feira sobre novas restrições

Veja também:



O primeiro-ministro recebe na sexta-feira, em São Bento, delegações do PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP e PS sobre a possibilidade de serem tomadas medidas mais restritivas para combater o aumento de casos de covid-19 em Portugal.

Estas audiências foram anunciadas hoje por António Costa no final do Conselho de Ministros, em que adiantou que haverá também na sexta-feira sobre o mesmo tema uma reunião do Conselho Permanente da Concertação Social.

De acordo com fonte do executivo, no sábado, será a vez de o Governo se reunir com as restantes forças políticas com representação parlamentar: PAN, PEV, Chega e Iniciativa Liberal.

Hoje, em conferência de imprensa, o primeiro-ministro referiu que os números relativos a novos contágios com o novo coronavírus verificados na quarta-feira e hoje rondam os dez mil, "o que indicia um agravamento da situação epidemiológica" no país.