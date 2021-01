No ano com mais mortes no último século, a maioria das funerárias não faturou mais. Porquê?

Na opinião do dirigente associativo, isso não sucede por “haver edifícios mal estruturados, edifícios sem espaço, mas com o esforço de todos e das organizações hospitalares podia-se fazer bastante melhor”.

No Algarve, José Nogueira Júnior, um brasileiro radicado em Portugal há muitas décadas, trabalha neste ramo desde os 15 anos. E é por isso um homem com muitos conhecidos neste meio, o que o levou a lançar há dois anos uma página no Facebook intitulada “Cangalheiros”, na qual os profissionais do setor trocam ideias. Na altura da pandemia, a interação aumentou porque muitos quiseram perceber como manuseariam o corpo, ou preparariam um cadáver.



Mas pelo menos na agência em Portimão em que trabalha, e outros locais que conhece, garante que a adaptação foi rápida. “Material nunca faltou, porque nós estamos habituados a trabalhar com doenças contagiosas, já tínhamos os equipamentos”, explica.

“Nos certificados de óbito que havia antigamente, vinha a causa de morte, neste momento não vem, só vem uma guia de transporte. Por isso, para nós como prática, todo o cadáver para nós é uma ameaça biológica”, resume.

Futuro digital?

As regras apertadas da DGS no que concerne ao número de pessoas que podem assistir a funerais, mas também os constrangimentos de deslocações, de confinamentos e até mesmo infeções pela Covid-19, fez com que muitas das cerimónias tivessem de ser assistidas à distância. Os meios tecnológicos com as redes sociais à cabeça foram um recurso muito importante para algumas famílias.