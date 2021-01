Madeira regista mais duas mortes e 77 novos casos positivos

Veja também:

A Madeira registou esta quinta-feira mais duas mortes associadas à Covid-19, duas mulheres com 46 e 86 anos, no dia em que a região reporta 77 novos casos positivos e 1.027 situações ativas, informou a Direção Regional de Saúde.

Os dois óbitos associados à Covid-19 são uma mulher de 46 anos e outra de 86, que se encontravam internadas na Unidade Polivalente dedicada à Covid-19 desde os dias 2 e 4 de janeiro, respetivamente, elevando para 18 o número de mortes devido ao novo coronavírus na região.

A primeira morte associada a esta pandemia na Madeira ocorreu a 1 de novembro.

“Hoje há 77 novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 2.379 casos confirmados de Covid-19 no território regional”, pode ler-se no boletim epidemiológico diário divulgado pela autoridade regional de saúde deste arquipélago.

Sobre estes casos, adianta que 64 são de transmissão local, “na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos”, sendo os outros 13 são importados (quatro proveniente do Reino Unido, dois da França, um da Alemanha, um de Itália, um de Espanha, um da Venezuela, dois da Região Norte de Portugal e um da Região de Lisboa e Vale do Tejo).

Complementa que a região tem hoje notificados “1.027 os casos ativos, dos quais 181 são importados e 846 são de transmissão local”

Acrescenta que neste grupo estão cinco profissionais do setor da educação que foram identificados no âmbito do rastreio em curso nos estabelecimentos de educação e ensino do concelho de Câmara de Lobos (um caso) e do Funchal (quatro casos).

As pessoas em situação ativa estão a cumprir quarentena, estando 38 isoladas numa unidade hoteleira dedicada, 935 em alojamento próprio, assegura.

No hospital do Funchal estão internadas 54 pessoas, das quais 46 estão na Unidade Polivalente e seis na de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19, menciona a Direção Regional e Saúde.

Além destas situações, existem outras 211 pessoas cujo estado está a ser avaliado, “todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM), estando em curso as respetivas investigações epidemiológicas.

O boletim indica que a linha SRS recebeu mais 228 chamadas nas últimas 24 horas, totalizando 26.948 contactos desde a início do seu funcionamento.

Salienta que “hoje há mais 39 casos recuperados a reportar”, contabilizando a Madeira 1.334 doentes curados de Covid-19.

Em matéria de vigilância ativa de contactos positivos, o SRS refere que estão a ser acompanhadas 2.552 pessoas nos diferentes concelhos da ilha da Madeira e no Porto Santo.