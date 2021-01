Madeira: Mau tempo faz estragos em Machico

Há, para já, registo de danos provocados em, pelo menos, dois automóveis, que foram arrastados na sequência do transbordo de um curso de água, e uma família poderá ser retirada da sua habitação por precaução.

"Nesta primeira fase, o apoio consiste em meios para proceder a limpezas", disse à agência Lusa fonte da Presidência do Governo, indicando também que o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, vai reunir-se esta tarde com o presidente da câmara municipal, o socialista Ricardo Franco, e deslocar-se às zonas mais afetadas.

A costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão hoje sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes associados à depressão Filomena.

O arquipélago está também sob aviso laranja por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de nordeste com cinco a seis metros, que podem atingir os 10 metros, e ainda sob aviso laranja devido à previsão de vento de norte/nordeste, com rajadas até 90 quilómetros por hora, em especial nos extremos leste e oeste.

O aviso vermelho, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vigora entre as 18:00 de hoje e as 03:00 de sexta-feira.

O mau tempo tem provocado derrocadas em vários pontos da ilha da Madeira, impedido temporariamente a circulação automóvel em algumas zonas e mobilizando as corporações de bombeiros para operações de limpeza.

O Serviço Regional de Proteção Civil e as autoridades locais lançaram apelos à população para que permaneça em casa e evite a circulação na via pública.

O Governo da Madeira ordenou, entretanto, o encerramento das escolas dos concelhos de Santana e São Vicente, e a da freguesia do Porto da Cruz, na costa norte, no turno da tarde, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

No concelho nortenho do Porto Moniz, a escola já estava encerrada para realização de testes de despistagem da covid-19 aos professores e funcionários.