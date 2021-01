Covid-19. UCI do Hospital de Matosinhos com ocupação superior a 90%

Veja também:

O Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, regista uma taxa de ocupação de doentes com SARS-CoV-2 superior a 90% em cuidados intensivos, número que está a ser gerido “com alguma preocupação”, referiu esta quinta-feira o Conselho de Administração (CA).

“O Hospital Pedro Hispano tem capacidade de resposta para internar doentes com Covid-19, mas no caso dos doentes mais críticos, os que necessitam de cuidados intensivos, essa capacidade está a ser gerida com alguma preocupação”, referiu o CA da Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), numa resposta escrita enviada à agência Lusa.

À data de hoje, segundo fonte deste hospital, estão internados 31 doentes com infeção pelo novo coronavírus em enfermaria e 15 em cuidados intensivos.

Estes valores traduzem-se em 50% de taxa de ocupação da vertente de enfermaria.

A ocupação é “superior a 90% nos cuidados intensivos”, uma realidade que, de acordo com a mesma fonte, já obrigou a transferir um doente.

“Foi necessário transferir um doente dos cuidados intensivos para outro hospital da região, tendo em conta a colaboração entre as várias unidades na gestão de camas neste nível de cuidados”, esclarece o conselho de administração.

