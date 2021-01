Twitter bloqueou a conta de Donald Trump

O Twitter bloqueou o acesso de Donald Trump à sua conta oficial, na sequência das mais recentes publicações relacionadas com os episódios de violência, esta quarta-feira, no Capitólio.

Em causa estão várias publicações com conteúdo falso sobre as eleições presidenciais que levaram o Twitter a ameaçar com a expulsão de Donald Trump daquela rede se continuar a publicar mensagens conspirativas ou de incitação a atos de violência.

A última das quais foi a mensagem em que o Presidente cessante pediu aos seus apoiantes para "recordarem este dia".

Trump tem, a partir de agora, 12 horas para remover as três publicações bloqueadas pelo Twitter.

Caso não o faça, a conta vai permanecer encerrada.