Joe Biden classifica invasores do Capitólio como "terroristas domésticos"

Joe Biden referiu-se, também, ao que considerou serem as diferenças de tratamento por parte da polícia em relação aos apoiantes de Donald Trump por comparação com os ativistas do movimento Black Lives Matter.

Falando a partir de Wilmington, no Delaware, onde apresentou a futura composição do Departamento de Justiça da sua administração, Joe Biden voltou a lamentar os acontecimentos desta quarta-feira e classificou os apoiantes de Trump, que invadiram o Capitólio, como "terroristas domésticos".

Socorrendo-se de uma mensagem enviada por uma das suas netas, Biden comparou o aparato de segurança desta quarta-feira dentro e fora do Capitólio – quando era do conhecimento geral que algo do género estava a ser preparado há várias semanas através das redes sociais – com a elevada concentração de agentes e elementos das forças armadas para guardar o Lincoln Memorial, no verão passado, onde centenas de pessoas se juntaram em protesto contra o assassinato de George Floyd às mãos da polícia.

“Ninguém pode dizer que, se tivesse sido um grupo de ativistas do movimento Black Lives Matter a protestar ontem, eles não teriam sido tratados de forma muito, muito diferente da multidão de bandidos que invadiu o Capitólio. Todos sabemos que isso é verdade e é totalmente inaceitável!”, alegou Biden.