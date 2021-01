Estados Unidos. Quatro mortes e 52 detenções durante invasão ao Capitólio

Pelo menos quatro pessoas morreram na quarta-feira na invasão do Capitólio, em Washington, anunciou a polícia citada pela agência de notícias Associated Press (AP). Foram feitas 52 detenções. A polícia da capital dos Estados Unidos usou armas de fogo para proteger congressistas e a AP já tinha dado conta da morte de uma mulher, alvejada no interior do Capitólio. A mesma força adiantou agora que mais três pessoas morreram no hospital. A polícia também deu conta de que tanto as forças de segurança, como os apoiantes de Trump utilizaram substâncias químicas durante as horas de ocupação do edifício do Capitólio. A mulher foi alvejada no início da quarta-feira quando a multidão tentou arrombar uma porta barricada no Capitólio, onde a polícia estava armada do outro lado. A mulher foi hospitalizada com um ferimento de bala e morreu mais tarde. A polícia realizou 52 detenções, 47 das quais estavam ligadas à violação do recolher obrigatório imposto no mesmo dia pela governadora de Washington DC, Muriel Bowser. 26 do total de detenções decorreram no Capitólio norte-americano e muitos foram detidos devido à posse ilegal de armas de fogo. 14 agentes da polícia ficaram feridos, dois dos quais ainda continuam hospitalizados, avança a agência Reuters.

Manifestantes invadem Capitólio. “Não vamos aturar mais isto”, diz Trump

Quatro horas após o início dos incidentes, as autoridades declararam que o edifício do Capitólio estava em segurança. Apoiantes do Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, entraram em confronto com as autoridades e invadiram o Capitólio, em Washington, na quarta-feira, enquanto os membros do Congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro. A sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos EUA foi interrompida devido aos distúrbios provocados pelos manifestantes pró-Trump no Capitólio, e as autoridades de Washington decretaram o recolher obrigatório entre as 18h00 e as 06h00 locais (entre as 23h00 e as 11h00 em Lisboa). O debate no Senado foi retomado pelas 20h00 (01h00 desta quarta-feira em Lisboa).

Biden lamenta “ataque sem precedentes" à democracia. “Compreendo a vossa dor”, diz Trump

As reações ao ataque no Capitólio foram quase imediatas. A líder da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, defendeu que a certificação do Congresso da vitória eleitoral de Joe Biden iria mostrar ao mundo a verdadeira face do país. O ex-Presidente dos Estados Unidos Barack Obama considerou que os episódios de violência eram "uma vergonha", mas não "uma surpresa", dado a atitude de Donald Trump e dos republicanos.