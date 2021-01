Bradley Beal junta-se ao clube dos 60 pontos na NBA

O base Bradley Beal tornou-se quarta-feira o nono jogador no ativo na Liga norte-americana de basquetebol (NBA) a chegar aos 60 pontos, insuficientes, porém, para evitar o desaire dos Washington Wizards no reduto dos Philadelphia 76ers, por 141-136.

Três dias depois dos 62 de Stephen Curry (Golden State Warriors), na vitória por 137-122 na receção aos Portland Trail Blazers, Beal igualou o recorde dos Wizards, que pertencia a Gilbert Arenas, com 60 em 17 de dezembro de 2006, num triunfo por 147-141 face aos Los Angeles Lakers, após prolongamento.

O jogador do conjunto de Washington quase atingiu esta marca em três períodos, ao entrar para o quarto já com 57 pontos, batendo desde logo o seu recorde (55). Depois de 32 na primeira parte e 25 no terceiro período, ficou-se, porém, pelos três no último.

O registo redondo só foi alcançado a 4,4 segundos do fim, quando marcou o primeiro de dois lances livres, numa altura em que os Sixers tinham o jogo na ‘mão’, muito por culpa de Joel Embiid (38 pontos) e Seth Curry (28).