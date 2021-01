Nacional-Sporting: ​“Estamos a fazer tudo para que o relvado esteja nas melhores condições”

Saturnino Sousa, administrador da SAD do Nacional, afirma que está tudo a ser preparado com normalidade para o jogo contra o Sporting, como para todos os jogos, apesar do aviso vermelho de mau tempo na Madeira que coloca a realização do jogo em risco.



“Da nossa parte, estamos a fazer tudo aquilo que fazemos em qualquer jogo que disputamos no nosso terreno”, diz em Bola Branca. “São as precauções habituais: a drenagem está a funcionar corretamente e os cortes foram feitos como habitualmente”, acrescenta.

O relvado do Estádio da Madeira está a ser preparado para estar “nas melhores condições possíveis”, mas Saturnino Sousa lembra que as condições meteorológicas não são as melhores e como é habitual nesta altura do ano “tem chovido muito na Madeira, como noutras partes do país”.

O jogo contra o primeiro classificado está em dúvida devido à passagem da depressão Filomena pela ilha da Madeira, que causa chuva e ventos fortes. O relvado pode ficar fortemente condicionado e a visibilidade na Choupana pode ser reduzida, fenómeno já conhecido devido à localização do estádio.