Morreu o jogador Alex Apolinário

O jogador Alex Apolinário morreu, esta quinta-feira de manhã, no Hospital de Vila Franca de Xira onde estava internado depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória em pleno relvado, anunciou o FC Alverca.

"Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã", avança o clube nas redes sociais.



O jogador brasileiro de 24 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo entre o Alverca e o Almeirim, no dia 3 de janeiro, a contar para o Campeonato de Portugal. Alex Apolinário foi reanimado e ficou em coma induzido, em estado grave, mas acabou por não resistir e falecer esta quinta-feira de manhã.

"O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares", adianta a formação ribatejana na mensagem de condolências. Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas.



Três anos no Ribatejo

Apolinário era extremo e chegou ao Alverca em 2018, depois de passagens por clubes de referência no Brasil, como o Cruzeiro e o Atlético Paranaense, tendo até feito a sua estreia no Brasileirão, divisão maior do futebol brasileiro.

Em Portugal, realizou 44 jogos ao serviço do Alverca e apontou dez golos, o mais recordado frente ao Sporting, na temporada passada, jogo em que o Alverca conseguiu tombar o gigante português da Taça de Portugal.

Esta temporada, somou dois golos em nove jogos disputados. O último, a 3 de janeiro, contra o Almeirim, jogo que não foi concluído.

Condolências de Sérgio Conceição

O treinador do FC Porto soube da notícia em plena conferência de imprensa de lançamento do próximo jogo do campeonato, com o Famalicão. Sérgio Conceição enviou condolências à família e amigos do jogador brasileiro.

“Aproveito da parte de toda a estrutura do Futebol Clube do Porto para mandar um forte abraço de condolências a toda a sua família e amigos. E o meu sentimento também de… o futebol e a vida têm destas coisas e um jovem acabar desta forma não é fácil para ninguém. Daqui o nosso abraço, para a família e amigos”, declarou Sérgio Conceição.