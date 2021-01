Micael Sequeira deixa o Braga e vai treinar no Uzbequistão

O Sporting de Braga anunciou a saída de Micael Sequeira das funções de coordenador técnico para assumir o cargo de treinador principal no Lokomotiv Tashkent, do Uzbequistão.

Micael Sequeira, de 47 anos, chegou ao Sporting de Braga na última época, para ser adjunto de Rúben Amorim. O técnico manteve-se na posição até ao fim da época, com Custódio e Artur Jorge como treinadores. Esta época, transitou para a função de coordenador técnico.

"O SC Braga informa que chegou a acordo com Micael Sequeira para a rescisão amigável da ligação entre as partes. O técnico de 47 anos vai prosseguir a sua carreira desportiva no Uzbequistão, assumindo o cargo de treinador principal do Lokomotiv Tashkent", anunciou o clube, em comunicado.

O emblema agradece ao treinadoir "toda a dedicação e profissionalismo demonstrado ao longo de mais de uma década ao serviço do clube, não esquecendo o importante papel desempenhado nos vários escalões de formação".

Micael Sequeira chegou ao Braga em 1997/98, tendo desempenhado funções de observador, treinador e treinar-adjunto da formação, até 2008. Passou pelo Aves, Valdevez, Famalicão, Trofense, Merelinense e Freamunde, antes de regressar ao Braga no ano passado.

O Lokomotiv Tashkent é o segundo desafio no estrangeiro para o treinador, que orientou os sub-21 do Al-Nassr em 2018/19.