Lameiras perto de trocar Famalicão pelo Vitória de Guimarães

Rúben Lameiras está muito perto de trocar o Famalicão pelo Vitória de Guimarães, avançou o jornal "Record" e confirmou a Renascença. O extremo de 26 anos poderá já não ser opção para o jogo desta sexta-feira contra o FC Porto.

O avançado formado no Tottenham regressou a Portugal para jogar pela primeira vez a nível sénior na I Liga em 2019/20, pela porta do Famalicão, onde apontou dois golos em 28 jogos. Lameiras passou pelo Atvidabergs FF, da Suécia, Coventry City e Plymouth Argyle antes de assinar pelo Famalicão, onde tinha contrato até 2023.

Esta época, com as saídas de Fábio Martins e Diogo Gonçalves, Lameiras ganhou novo protagonismo na equipa, tendo apontado quatro golos em 12 jogos, totalizando seis golos em 40 jogos pelo Famalicão.

João Henriques prepara-se para receber mais um extremo, numa posição onde já conta com Ricardo Quaresma, Rochinha, Marcus Edwards, que renovou contrato com o clube esta quinta-feira, e Ouattara.



Para o seu lugar, o Famalicão já negoceia a contratação de Heriberto Tavares, extremo português que alinha no Brest. Em sentido oposto, o Famalicão também contratará Alexandre Guedes no Vitória de Guimarães, que regressa ao clube minhoto depois de um empréstimo no Japão.