​“Estamos a fazer tudo para que o relvado do Nacional esteja nas melhores condições”

Saturnino Sousa, responsável pela comunicação do Nacional, afirma que está tudo a ser preparado com normalidade para o jogo contra o Sporting, como para todos os jogos.



“Da nossa parte, estamos a fazer tudo aquilo que fazemos em qualquer jogo que disputamos no nosso terreno”, diz em Bola Branca. “São as precauções habituais: a drenagem está a funcionar corretamente e os cortes foram feitos como habitualmente”, acrescenta.

O relvado do Estádio da Madeira está a ser preparado para estar “nas melhores condições possíveis”, mas Saturnino Sousa lembra que as condições meteorológicas não são as melhores e como é habitual nesta altura do ano “tem chovido muito na Madeira, como noutras partes do país”.

O jogo contra o primeiro classificado está em dúvida devido à passagem da depressão Filomena pela ilha da Madeira, que causa chuva e ventos fortes. O relvado pode ficar fortemente condicionado e a visibilidade na Choupana pode ser reduzida, fenómeno já conhecido devido à localização do estádio.

O responsável pela comunicação do Nacional aponta que “temos visto muitos relvados deste país a acusarem o desgaste” e que, nessa linha, estão a fazer o possível para que se possa proporcionar um “excelente espetáculo”.

Saturnino Sousa aponta ainda o dedo à Liga, que interditou o Estádio da Madeira a treinos: “Supostamente, o estado do relvado após o último jogo estaria algo degradado, até nem foi o jogo em que acabou em pior estado, mas só agora é que a Liga entendeu fazer essa interdição” afirma em entrevista à Renascença.

