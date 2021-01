Wolverhampton "resgata" Cutrone

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, está a retocar o plantel com jogadores do próprio clube. Depois de recuperar Gibbs-White, antecipando o fim do empréstimo ao Swansea City, o clube inglês "resgatou" Patick Cutrone, que estava cedido à Fiorentina, até ao final da temporada.

O ponta de lança fez 13 jogos pelos italianos e não marcou qualquer golo. Termina uma relação de um ano com a formação "viola", depois de ter chegado a Florença em janeiro de 2020. Na temporada passada fez 21 jogos e marcou cinco golos.