Lyon e Marselha aproveitam deslizes de Lille e PSG

Lyon e Marselha venceram os respetivos jogos, esta quarta-feira, e aproveitaram os deslizes de Lille e Paris Saint-Germain para se adiantarem na luta pelo título de campeão francês.

O Lyon, do português Anthony Lopes, bateu o Lens por 3-2. Depay (bis) e Fortés fizeram os golos do "OL", Sotoca e Doucouré reduziram.

O Marselha, de André Villas-Boas, recebeu e venceu o Montpellier, por 3-1, golos de Radonjic, Payet e Germain. Mollet encurtou distâncias.

O Lille, com José Fonte e Xeka no onze, foi derrotado, em casa, pelo Angers, por 1-2. Thomas bisou cedo e a resposta de Yilmaz não cegou.

O PSG, sem o lesionado Danilo Pereira, empatou, a uma bola, em Saint-Étienne. Hamouna marcou, Kean empatou e ninguém venceu.

O Stade Rennais (o luso-francês Damien da Silva foi titular), que também está na discussão, empatou, sem golos, no reduto do Nantes.

Contas feitas, o Lyon lidera a Ligue 1, com 39 pontos, e descola de PSG e Lille, ambos com 36. O Rennes é quarto, com 32. O Marselha aparece apenas no quinto lugar, com 31 pontos, mas tem dois jogos em atraso - caso os vença, passará a somar 37 pontos e subirá a segundo.