Criação de novas empresas cai 24% em 2020

A criação de novas empresas conheceu uma forte evolução nos últimos anos e estabeleceu um recorde em 2019, mas a pandemia quebrou o ciclo. A constituição de novos negócios caiu em 2020 para as 37 558 entidades, uma redução de 24% face ao ano anterior.

Estes dados significam que Portugal recuou aos valores de 2016 nesta dimensão da atividade econonómica. Os dados constam do Barómetro Informa D&B relativa a 2020. Lembre-se que em 2019 foram criadas 49.525 empresas no país.

Segundo o Barómetro da Informa D&B, com uma descida logo nos dois primeiros meses do ano (-17%), o nascimento de novas empresas ao longo do ano decorreu ao ritmo da pandemia e das consequentes restrições. Durante o confinamento de março e abril, o nascimento de empresas registou uma quebra acentuada (-44% e -70% respetivamente).



Com o alívio progressivo das medidas de contenção e com a reabertura da economia, este registo aumentou relativamente aos meses anteriores e em agosto e setembro este indicador já apresentou valores acima de 2019. No entanto, no último trimestre as constituições recuaram novamente face ao período homólogo (-19%)



Os setores do alojamento e restauração, os transportes e serviços gerais foram os que registaram maiores recuos percentuais em novas empresas em relação a 2019.