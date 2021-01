Rodrigo Pinho vai ser reforço do Benfica na próxima época

Rodrigo Pinho, atualmente no Marítimo, vai ser reforço do Benfica no próximo verão, segundo avança o "Record", esta quinta-feira.

O ponta de lança brasileiro, de 29 anos, termina contrato com o Marítimo no final da época e não vai renovar. De acordo com a SIC Notícias, já tem pré-acordo com o Benfica para as próximas cinco temporadas.

Rodrigo Pinho leva 12 golos em 14 jogos, esta época. É o melhor marcador do Matítimo, naquela que já é a melhor época da carreira.

Formado no Bangu, Pinho chegou ao Marítimo ao 2017, proveniente do Sporting de Braga. Tem 36 golos em 111 jogos pelos insulares.