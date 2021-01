Paulo Madeira: "Margem de erro para o Benfica é zero"

A "margem de erro do Benfica é zero". Quem o diz é Paulo Madeira, antigo capitão dos encarnados, na véspera da receção ao Tondela e após o empate nos Açores, que deixou as águias igualadas na pontuação com o FC Porto.



Em declarações a Bola Branca, o ex-central benfiquista lembra que "estamos sempre a dizer que daqui para a frente as 'coisas' têm que melhorar, mas - de facto - já estamos a chegar a um período em que muitas vezes já não se pode errar", começa por dizer, prosseguindo: "a margem de erro é zero, para uma equipa que quer ganhar títulos e que quer ganhar troféus".



De acordo com alguma imprensa desta quinta-feira, Jorge Jesus exige mais aos jogadores. Uma mensagem que Paulo Madeira sublinha e descodifica. Mas antes, um exemplo do que - na sua opinião - está mal e deve ser corrigido.



"No jogo com o Santa Clara o Benfica fez uma primeira parte muito boa e depois tem uma segunda muito aquém das possibilidades. Ou seja, tem momentos em que a equipa parece que desaprende de jogar e é esse recado que Jesus envia ao balneário. Para que a equipa seja mais constante e consiga massacrar os adversários", disse, antes de concluir a ideia.

"Obviamente, não se pode fazê-lo nos 90 minutos, mas que aconteça em largo período do jogo. E depois, sendo as equipas de Jesus muito coesas defensivamente, isso também não está a acontecer. O Benfica tem sofrido golos algo caricatos e que numa situação normal não sofreria", justifica o antigo defesa, para quem - como que dando voz aos adeptos - " a equipa não está a render, não está a fazer bons jogos e não está a alegrar os benfiquistas", explica.



"Pelo plantel que tem e pelos jogadores que tem, já devia estar a jogar a um nível alto, de forma a que quem vê os jogos ficasse contente", reforça.



Todavia, segundo Paulo Madeira em Bola Branca, há outras explicações para o baixo rendimento encarnado em 2020/21. Nomeadamente, um factor extra-campo com muito peso num emblema como o da Luz.



"Acontece a todas as equipas, todas estão a jogar sem público, mas este Benfica com o apoio do público estaria noutra posição. Como se sabe, o Benfica é o maior clube português e os adeptos empolgam. Diria que uma das razões para o Benfica estar na posição em que está, sem exibições positivas, pode ter a ver com uma situação destas [a falta de adeptos nos estádios]", considera.



Esta quinta-feira, as águias recebem o Tondela, numa partida a contar para a jornada 13 do campeonato. Paulo Madeira, por fim, apesar de classificar o conjunto anfitrião como "favorito", alerta para aquilo que os beirões podem fazer no relvado da Luz, indo ao encontro também do que têm feito os ditos 'pequenos', esta temporada, no reduto dos teoricamente mais fortes e/ou favoritos.



"O Tondela criará dificuldades, há muito que é uma equipa arrumadinha, num campeonato em que as equipas pequenas têm jogado na casa dos grandes para ganhar", finaliza o ex-jogador e capitão benfiquista.