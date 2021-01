Lucas Veríssimo não quer falar do Benfica. "A minha cabeça está totalmente no Santos"

Lucas Veríssimo está prestes a transferir-se do Santos para o Benfica, mas para já evita falar da mudança. O central ainda está ao serviço do clube brasileiro, e assim continuará enquanto o clube estiver a competir na Taça Libertadores.

"Eu não gostaria de fazer qualquer comentário [sobre a saída para o Benfica]. Os meus empresários resolvem essas coisas. A minha cabeça está totalmente no Santos, nesta meia-final e, se Deus quiser, sair com a qualificação", disse o jogador, em conferência de imprensa, após o empate a zero com o Boca Juniors, na Argentina, em jogo da 1.ª mão das meias-finais da Libertadores.