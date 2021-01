Jesus reage às críticas. "A especulação e conversa da treta valem zero"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, encara com normalidade a "pressão de resultados" e recusa responder às críticas que lhe são tecidas, na sequências de alguns mais resultados da equipa encarnada.

Em conferência de imprensa, o técnico diz que não tem de responder aos críticos, diz que está "cansado de não estar em primeiro lugar" e admite que é um treinador diferente daquele que passou pelo Benfica na sua primeira passagem.

"Estou cansado de não estar em primeiro. Temos plenta confiança na equipa que temos. O Benfica fez de mim treinador melhor, chego com outros argumentos e sou muito mais treinador do que quando treinei o Benfica. Dizem que não é o mesmo, que estou frouxo? É verdade, não sou o mesmo, tenho mais rugas. Essas especulações, essa conversa da treta para mim vale zero. Queria estar à frente da classificação e não tou, isso é que cansa. Não brinquemos com coisas sérias, falem de futebol", exclamou.

O treinador continuou no mesmo tema e diz que a especualação em relação às suas capacidades são tentativas de criar instabilidade na equipa, fruto do ambiente vivido no futebol português.

"Não me criam pressão nenhuma. Treinadores e jogadores têm de justificar todos os dias, mas a minha carreira não deixa dúvidas. Se cometemos erros e temos de melhorar? Isso não há dúvida nenhuma. Se me falarem de pressão de competências, isso nunca volto a ter. De resultados é normal", diz, antes de concluir.

"Não vou responder a críticas, era o que mais me faltava. Em Portugal continua o jogo dentro e fora de campo. A política desportiva e a especulação na intenção de criar desestabilização. Hoje em dia é assim. Antes de sair de Portugal era assim e continua cada vez mais. Fiquem com as opiniões deles, nem sei o que dizem", atira.

O Benfica empatou a última jornada em casa do Santa Clara, a um golo, e recebe o Tondela, na sexta-feira, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.