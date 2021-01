Jesus lança o Tondela. "Queremos voltar às vitórias para recuperar a primeira posição"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, quer vencer um Tondela que "já demonstrou que merece muito respeito". O técnico das águias explica que os resultados não são o problema do Benfica, uma vez que venceram quatro e empataram um nos últimos cinco jogos realizados.

"A resposta é sempre a mesma, é ganhar, sabendo que vamos defrontar um adversário que já demonstrou que merece muito respeito. É verdade que, nestes últimos cinco jogos, ganhámos quatro e empatámos o último. Queremos voltar às vitórias para recuperar a primeira posição. Esperamos um adversário com uma estratégia defensiva, e o Benfica tem que ser melhor em todos os momentos, impor-se e ganhar. Se puder ganhar com nota artística, é o ideal, porque no Benfica só ganhar não chega. Tens que ganhar com outros argumentos. É isso que pretendemos fazer. A nossa ideia é voltar às vitórias", diz.

As águias enfrentam um calendário muito apertado em janeiro, uma questão que Jorge Jesus não ignora e volta a recurdar a ausência dos adeptos.

"Não podemos negar a calendarização, temos de estar preparados. É bom sinal, mostra que estamos em todas as competições e que temos objetivos para conquistar. Fazem falta os adeptos, principalmente ao Benfica, os grandes clubes são os que têm massa adepta e o Benfica é um grande clube pelo seu historial desportivo e pelos adeptos", explica.

O Benfica empatou a última jornada em casa do Santa Clara, a um golo, e recebe o Tondela, na sexta-feira, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.