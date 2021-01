Rúben Amorim quer Sporting "bem acordado" e sem olhar para baixo

Rúben Amorim avisa que o Sporting tem de estar "bem acordado" e sem olhar para baixo na tabela classificativa, para evitar problemas.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador do Sporting foi questionado sobre o empate do Benfica no terreno do Santa Clara e uma alegada provocação de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, a Jorge Jesus, a pedir um rival mais espevitado. Rúben Amorim desviou o foco para o Sporting.

"Não vi o jogo, soube do resultado no fim. Já temos muito trabalho no Sporting, também temos as famílias, treinos para preparar e formação para acompanhar. Se a equipa técnica e os jogadores do Sporting estiverem ocupados com os rivais, vão ter problemas", avisou, pedindo que a equipa esteja "bem acordada" na Madeira, frente ao Nacional, a contar para a 13.ª jornada da I Liga.

Preparar para ganhar, sabendo que se pode perder

Rúben Amorim sabe que o Sporting está sujeito a perder a qualquer altura, mas salientou que não é algo para que possa ser preparado.

"Há coisas que só vivendo é que estaremos preparados. Temos de tentar adiar isso ao máximo. Numa semana, temos dois jogos para o campeonato e um da Taça em que podemos comprometer tudo. Não podemos preparar-nos para perder. A nossa preparação é para vencer o próximo jogo", sublinhou.

Sobre a candidatura ao título, Amorim assinalou que "faltam 22 jornadas e 22 jornadas é um mundo".

"Numa semana, podemos perder seis pontos, o que seria a vantagem [do Sporting na liderança], e podemos ser eliminados da Taça. No futebol, tudo é possível. Queremos vencer cada jogo para estarmos mais duas semanas na liderança. Esse é o nosso foco", frisou.

O Sporting defronta o Nacional da Madeira na quinta-feira, às 18h30, no Estádio da Choupana. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.