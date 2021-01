Rúben Amorim prepara Sporting para qualquer intempérie na Madeira

Rúben Amorim está preparado para todas as eventualidades, na visita do Sporting ao Nacional. Seja para um relvado encharcado ou, em último caso, para o adiamento do jogo, caso a tempestade que se prepara para assolar a Madeira torne o campo impraticável.

A Depressão Filomena está a chegar à Madeira, com períodos de chuva, trovoada e, no caso específico do arquipélago ventos fortes. Rúben Amorim não se assusta e garante que preparou a equipa para qualquer possibilidade, para o jogo da 13.ª jornada da I Liga.

"Tentámos preparar-nos para um terreno diferente e adaptar-nos ao vento e ao que pode acontecer. Preparámo-nos para um jogo mais direto e com muita atenção para as bolas paradas", revelou o técnico leonino, esta quarta-feira, em conferência de imprensa.

Rúben Amorim está, inclusive, mentalizado para um possível adiamento do jogo, embora garanta que o Sporting não fará pressão em qualquer sentido: "O Sporting não pressiona nada nem ninguém. Se houver condições, se o arbitro decidir, haja poças ou piscinas, o Sporting vai ser competitivo e lutar pela vitória."

Nacional é adversário complicado

O Nacional é "uma equipa organizada com várias variantes" e individualidades, como o "muito experiente" Rúben Micael, que mereceram elogios de Rúben Amorim. "Têm uma forma de atacar que encaixa na nossa forma de defender", assinalou o treinador.

O Sporting "conhece bem o adversário" orientado por Luís Freire, "um treinador de qualidade", e espera "um jogo difícil": "Preparámos o jogo da melhor maneira e vamos ser muito competitivos."

O Nacional-Sporting joga-se na quinta-feira, às 18h30, no Estádio da Choupana. Relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.