Previsão de chuva e ventos fortes põe Nacional-Sporting em risco

Está em risco o jogo do Sporting, marcado para amanhã, na Choupana com o Nacional, para a abertura da 13.ª jornada do campeonato.

A equipa lisboeta viaja ao final da tarde para a Madeira. A previsão meteorológica aponta para chuva e ventos fortes à hora do jogo (18h30). O arquipélago será afetado, nos próximos dias, pela depressão Filomena.

Mesmo havendo jogo, fica em risco o regresso da comitiva do Sporting, ainda no próprio dia, a Lisboa devido aos fortes ventos que vão afetar a zona do aeroporto Cristiano Ronaldo.

O Nacional da Madeira já teve três jogos adiados, esta temporada, o último no passado fim de semana, frente ao Vitória de Guimarães, da 12.ª jornada da Liga. Casos de Covid-19 nos minhotos levaram ao adiamento da partida.

Os jogos com Casa Pia e Leixões, ambos para a Taça de Portugal, também não se realizaram na data prevista, devido a casos de Covid-19 nos clubes da II Liga.